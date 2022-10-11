На базі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” відкрили чергову точку видачі очищеної води.
Про це повідомила пресслужба міськради Миколаєва.
“Пункт видачі води має зручний автомат, який є утепленим і безперебійно може працювати в мінусову температуру”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що встановлення модульної станції зворотного осмосу потужністю 1 тонна на годину стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів.
Воду можна набрати щодня з 06:30 до 20:30 крім періоду дії повітряної тривоги.
Наразі по Миколаєву відкрили вже 60 таких пунктів, у планах облаштувати ще близько 50.
Перелік адрес точок видачі води можна переглянути на сайті за посиланням.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російська армія вдарила по Миколаєву 10 ракетами. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що постраждали цивільні обʼєкти.