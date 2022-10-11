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У Миколаєві відкрито 60 точок видачі очищеної води

У Миколаєві залишається потреба у питній воді.

У Миколаєві відкрито 60 точок видачі очищеної води
Фото: Скріншот з відео

На базі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” відкрили чергову точку видачі очищеної води. 

Про це повідомила пресслужба міськради Миколаєва.

“Пункт видачі води має зручний автомат, який є утепленим і безперебійно може працювати в мінусову температуру”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановлення модульної станції зворотного осмосу потужністю 1 тонна на годину стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. 

Воду можна набрати щодня з 06:30 до 20:30 крім періоду дії повітряної тривоги.

Наразі по Миколаєву відкрили вже 60 таких пунктів, у планах облаштувати ще близько 50.

Перелік адрес точок видачі води можна переглянути на сайті за посиланням.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російська армія вдарила по Миколаєву 10 ракетами. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що постраждали цивільні обʼєкти. 

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