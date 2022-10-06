Медзаклади Миколаєва потребують донорської крові

Кожна донація крові може врятувати три життя.

Мешканців Миколаєва просять здати кров завтра, 7 жовтня.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, 7 жовтня Миколаївська станція переливання крові чекає на донорів”, - написав Сєнкевич.

Він додав, що наразі є потреба у донорах з такими групами: I(+), I(-), II(+), II(-), III(-) та IV(-).

Також потрібні тромбоцити III(-).

Сєнкевич зазначив, що ці групи наразі є найбільш потрібними, але донорів з іншими групами та резусами там теж обов'язково приймуть.

Кров можна здати з 8:00 до 13:00 за адресою пров. Радіо, 2. Донорам треба мати при собі паспорт.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Пошкоджені багатоповерхівки, в одному з будинків внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.