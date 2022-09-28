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Covid-19: за минулий тиждень зафіксували 20% приросту захворюваності, - Кузін

Також зростає кількість госпіталізацій.

Covid-19: за минулий тиждень зафіксували 20% приросту захворюваності, - Кузін
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

В Україні фіксують зростання рівня захворюваності на Covid-19.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"До кінця вересня і, по суті, перший тиждень жовтня очікується зростання захворюваності. І за минулий тиждень ми спостерігаємо плюс 20% до зростання захворюваності. Усього за тиждень в нас фіксується в середньому 40-45 тисяч нових випадків, і за, наприклад, минулий тиждень це було шість тисяч дітей і майже одна тисяча медичних працівників", - розповів Кузін.

Він додав, що ця ситуація є прогнозованою. 

"Вже два роки пандемії ми маємо приблизно однакову ту ж саму періодичність і календарний початок цього підйому захворюваності", - зазначив головний державний санітарний лікар. 

За словами Кузіна, поступово зростає кількість госпіталізацій. 

"Зараз з 42 тисяч ліжок, які в нас виділені для лікування пацієнтів з Covid-ом, зайнято біля 7 тисяч, і це складає 9%", - зауважив заступник міністра.

Кузін додав, що 99% відсотків випадків коронавірусу, які зараз фіксують, викликані штамом Омікрон. Зрештою, як і в ЄС та усьому світі. Летальні випадки є, але в не великій кількості. 

Головний державний санітарний закликав українців максимально швидко зробити щеплення.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулий тиждень 44 137 українців захворіли на коронавірус.

Також в Україні дозволили другий бустер вакцини від ковіду усім охочим.

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