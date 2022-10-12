Ми посилимо нашу підтримку України, – Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО

"Хоча Альянс не є стороною конфлікту, наша підтримка відіграє ключову роль".

Захист НАТО через дедалі агресивнішу риторику президента Росії Володимира Путіна є головною темою зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, лідери оборонних відомств ухвалюватимуть рішення щодо збільшення запасів боєприпасів і обладнання, прискорення надання можливостей і “використання процесу оборонного планування НАТО для забезпечення промисловості довгостроковим попитом, необхідним для збільшення виробництва”.

Він сказав, що хоч Альянс не є стороною конфлікту, розв'язаного росіянами, “наша підтримка відіграє ключову роль, а союзники залишаються єдиними у своїй підтримці суверенітету та самооборони України”.

“Ми посилимо і продовжимо нашу підтримку України, щоб вони могли продовжувати… захищати себе та звільняти територію від російської окупації. Україна має імпульс і продовжує досягати значних успіхів”, – сказав генсек.

Столтенберг зазначив, що росіяни вчиняють терористичні атаки проти мирних жителів і об’єктів критичної інфраструктури.

"Президент Путін зазнає поразки в Україні. Його спроби анексії, часткова мобілізація та безрозсудна ядерна риторика є найбільшою ескалацією з початку війни, і вони показують, що ця війна йде не так, як планувалося”, – сказав він.

Генсек зазначив, що неможливо встановити, хто саботував газопровід Nord Stream, але це вказує на іншу проблему для НАТО і потрібно посилити захист критичної інфраструктури.

Для зустрічей у Брюсселі перебуватиме міністр оборони України Олексій Резніков. “Разом ми будемо вирішувати нагальні потреби України. Я вітаю нещодавні заяви союзників щодо надання Україні досконаліших систем протиповітряної оборони та інших можливостей, і я з нетерпінням чекаю подальшого постачання”, – додав Столтенберг.

Генеральний секретар сказав, що повідомлення Альянсу чітке: НАТО підтримуватиме Україну “стільки, скільки буде потрібно”. “Президент Путін почав цю війну. Він повинен завершити її, вивівши свої війська з України”, – зазначив він.

Нагадаємо, зустріч міністрів Альянсу відбудеться 12-13 жовтня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це буде перша зустріч після Мадридського саміту НАТО та перша, до якої приєднаються як запрошені Фінляндія та Швеція.

11 жовтня стало відомо, що британський прем'єр-міністр Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО через ескалацію атак РФ на українські міста.