Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО через атаки Росії на українські міста

Британський прем'єр-міністр Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО – після того, як Росія посилила атаки на українські міста.
Про це пише Reuters.
Вона говоритиме про це з іншими лідерам “Великої семи” на віртуальній зустрічі 11 жовтня, у вівторок.
Трасс також закличе їх залишатися непохитними у своїй підтримці України.
Великобританія заявила, що російські ракетні удари по цивільних районах в Україні є неприйнятними. А Трасс зі свого боку вважає, що засідання G7 є шансом підтвердити єдність опозиції проти вторгнення.
“Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку, ми не повинні ні на йоту похитнути свою рішучість допомогти їм його здобути”, – має намір сьогодні заявити британська прем’єрка.розраховує на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба.