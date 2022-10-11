Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО через атаки Росії на українські міста

Про це британська прем'єрка заявить на зустрічі "Великої сімки".

Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО через атаки Росії на українські міста
ЕРА/UPG

Британський прем'єр-міністр Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО – після того, як Росія посилила атаки на українські міста.

Про це пише Reuters.

Вона говоритиме про це з іншими лідерам “Великої семи” на віртуальній зустрічі 11 жовтня, у вівторок.

Трасс також закличе їх залишатися непохитними у своїй підтримці України.

Великобританія заявила, що російські ракетні удари по цивільних районах в Україні є неприйнятними. А Трасс зі свого боку вважає, що засідання G7 є шансом підтвердити єдність опозиції проти вторгнення.

“Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку, ми не повинні ні на йоту похитнути свою рішучість допомогти їм його здобути”, – має намір сьогодні заявити британська прем’єрка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після спілкування телефоном з Ліз Трасс заявив, що наша країна розраховує на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також