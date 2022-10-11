Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО через атаки Росії на українські міста

Про це британська прем'єрка заявить на зустрічі "Великої сімки".

Британський прем'єр-міністр Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО – після того, як Росія посилила атаки на українські міста.

Про це пише Reuters.

Вона говоритиме про це з іншими лідерам “Великої семи” на віртуальній зустрічі 11 жовтня, у вівторок.

Трасс також закличе їх залишатися непохитними у своїй підтримці України.

Великобританія заявила, що російські ракетні удари по цивільних районах в Україні є неприйнятними. А Трасс зі свого боку вважає, що засідання G7 є шансом підтвердити єдність опозиції проти вторгнення.

“Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. І зі свого боку, ми не повинні ні на йоту похитнути свою рішучість допомогти їм його здобути”, – має намір сьогодні заявити британська прем’єрка.