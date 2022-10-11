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Окупанти атакували Черкаську область іранськими безпілотниками

Їх знищила ППО.

Окупанти атакували Черкаську область іранськими безпілотниками
Фото: itc.ua

Окупанти атакували Черкаську область чотирма безпілотниками Shahed-136.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Дрони знищила протиповітряна оборони неподалік Канева.

“...чотири Shahed-136 спрямовані на критичну інфраструктуру Черкащини протиповітряна оборона знищила в Черкаському районі, неподалік Канева”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, друга “велика”, яка була оголошена після обіду 10 жовтня, насамперед була пов’язана з іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136”. Ці дрони атакували Київ та північні області України з Курської області РФ та Білорусі.

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