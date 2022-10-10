Головне за день. Понеділок, 10 жовтня

Унаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Станом на 21:00 кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У Київській області світла немає у 13 населених пунктах, у Львівській – в 353, у Сумській – в 766, у Тернопільській – в 169 та в Хмельницькій – у 6.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1000 осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Більше про те, що відбувалося в столиці і регіонах, можна прочитати тут.

Під час сьогоднішніх масованих ударів по Україні росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував схему завдання РФ ракетно-авіаційних та ракетних ударів по території України станом на 10:20-11:00.

“Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів”, - зазначив Залужний.

Він підкреслив, що Україна змушена відбивати ці атаки озброєнням радянських часів, якого, до того ж, недостатньо.

З 11 жовтня Україна призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.

"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", – йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Зазначається, що Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз. Так експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. "І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", – вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

Рада Європи, звісно ж, рішуче засудила російські удари по українських містах.

“Ми рішуче засуджуємо російські авіаудари по містах України впродовж останніх двох днів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення, у тому числі багатьох дітей, а також до руйнування цивільної інфраструктури. Такі невибіркові напади демонструють відверту зневагу до людського життя та є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права”, – наголошують очільники Ради Європи.

У спільній заяві наголошується, що атаки на українські міста не повинні залишитися безкарними. “Військова агресія проти України надто довго завдавала великого болю та страждань. Ми закликаємо Росію припинити агресію, виконати свої зобов’язання за міжнародним правом і беззастережно вийти з усієї території України”, – інформують у Раді Європи. Цікаво, там справді сподіваються, що Росія послухається?

Володимир Зеленський після зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом повідомив, що Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в нашій країні.

Засудив російську ракетну атаку на цивільну інфраструктуру України і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрег.

У місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунав вибух. Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив з посиланням на джерела, що вибух стався у вертольотній частині на околиці міста. Є загиблі та поранені військовослужбовці.

На аеродромі Джанкою дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 окупантів. Там же дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Канал пише, що осколком, який влетів у будинок, поранено дівчинку. “Є інформація, що російська ППО стріляла по невідомій цілі, уламки потрапили в будинок”, – йдеться у повідомленні каналу.

Канал також повідомляє, що до Севастополя звідкись їдуть автомобілі швидкої допомоги із увімкненими сиренами – вже понад 20 машин проїхало у бік шпиталю Чорноморського флоту та міськлікарні №1.

Про вибухи написав і речник Одеської військової обласної адміністрації Сергій Братчук.

Наостанок - новина ніби з іншого, мирного, життя. Україна отримала першу ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі-2024.

Її здобула представниця стендової стрільби Ірина Маловічко, посівши п’яте місце у вправі скіт на чемпіонаті світу, що проходить у хорватському Осієку.

Раніше голова МОК Томас Бах заявив, що організація наполегливо працює, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпіаді-2024.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!