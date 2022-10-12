Канада відправить до Польщі 40 інструкторів для навчання українських військових

Українських саперів вчитимуть інженерній розвідці, поводженню з вибухівкою, мінуванню та розмінуванню.

Канада відправить ще 40 військових інженерів, щоб допомогти Польщі з підготовкою українських військових.

Про це пише Reuters.

“Найближчими тижнями Канада відправить 40 бойових інженерів до Польщі, щоб допомогти польським силам з навчанням українських саперів інженерній розвідці, поводженню з вибухівкою, мінуванню та розмінуванню”, – заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд на пресконференції у Варшаві.

За її словами, додаткова місія доповнить підготовку нових українських новобранців у Великобританії та навчання українського персоналу використанню гаубиць M777, які українцям надала Канада.

Ананд також засудила нещодавні масову ракетну атаку на українські міста 10 жовтня.

“Канада щиро засуджує ці жорстокі удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі. Ці удари є військовим злочином”, – сказала вона.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада підтримує вступ України до НАТО.