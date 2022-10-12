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ЗСУ накрили у Токмаку шість установок С-300

Це сталося під час перезарядки занітно-ракетних систем.

ЗСУ накрили у Токмаку шість установок С-300
Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300
Фото: militaryarms.ru

Збройні сили України завдали удару по російському складу боєприпасів в окупованому місті Токмак Запорізької області.

Про це поінформував СтратКом ЗСУ.

Українські військові вдарили по російському озброєнні у вівторок, 11 жовтня.

“У районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК (боєкомплектами, - ред.), це сталося під час перезарядки”, – зазначено у повідомленні.

Остаточні втрати ворога встановлюються.

Нагадаємо, на півдні ліквідовано склад боєприпасів окупантів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку росіян в районі Суханового.

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