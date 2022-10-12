ЗСУ накрили у Токмаку шість установок С-300

Збройні сили України завдали удару по російському складу боєприпасів в окупованому місті Токмак Запорізької області.
Про це поінформував СтратКом ЗСУ.
Українські військові вдарили по російському озброєнні у вівторок, 11 жовтня.
“У районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК (боєкомплектами, - ред.), це сталося під час перезарядки”, – зазначено у повідомленні.
Остаточні втрати ворога встановлюються.
Нагадаємо, на півдні ліквідовано склад боєприпасів окупантів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку росіян в районі Суханового.