Пропозиція Лаврова щодо переговорів про Україну із Заходом - неконструктивна, - Держдеп

США не вважають заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про переговори про війну в Україні із Заходом конструктивною та обґрунтованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог", - сказав він на брифінгу.

Прайс наголосив, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії. Він також зазначив, що заява Лаврова про переговори пролунала після масованого ракетного обстрілу України.

Представник Держдепу додав, що США дотримуються принципу жодних переговорів щодо України без участі України.

Нагадаємо, Лавров в інтерв'ю "Россия 1" заявив, що Володимир Зеленський "може в будь-який момент передумати" і почати переговори із Росією, або ж йому "накажуть це зробити з Вашингтона чи з Лондона". У МЗС України відреагували на цю заяву.

"Інтерв‘ю Лаврова на «Россия 1» демонструє безпорадність російської дипломатії. Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача. Зі всього сказаного в інтерв’ю на реагування заслуговують лише чергові випади на адресу президента України. Як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера не може. Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про «вказівки» із Вашингтона та Лондона", - заявив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що режим Путіна втратив свій шанс на переговори.

30 вересня Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом. 4 жовтня своїм указом він констатував неможливість проведення переговорів із Путіним.