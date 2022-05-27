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Захід може дозволити російським олігархам "купити" зняття санкцій в обмін на фінансування відбудови України, – Associated Press

Поки що ця ініціатива залишається на рівні ідеї. 

Захід може дозволити російським олігархам "купити" зняття санкцій в обмін на фінансування відбудови України, – Associated Press
Христя Фріланд
Фото: EPA/UPG

Західні союзники розглядають можливість надати дозвіл російським олігархам зняти із себе санкції в обмін на фінансування відновлення України від війни.

Про це пише Associated Press із посиланням на урядові джерела. Співрозмовники видання стверджують, що цю ідею запропонувала пані віцепремʼєр-міністр – міністр фінансів Канади Христя Фріланд на зустрічі з колегами у форматі Group of 7 минулого тижня. 

За словами джерел, Фріланд порушила це питання після розмови з деякими олігархами з РФ. Вони також кажуть, що Україна знає про ці обговорення і що для Заходу також вигідно, щоб олігархи відмежувалися від Путіна та забезпечували фінансування України. 

"Ми не говорили б про це, якби не було певного комфорту з боку українців. Ми маємо знати, що це прийнятно і для них", – повідомили журналістам співрозмовники. 

Вони підкреслили, що станом на зараз це лише ідея. Захід обговорює, яким чином конфіскувати активи та надати кошти Україні. 

Пропозиція Фріланд могла б допомогти уникнути юридичних перепон для влади таких країн, як Німеччина, де планка для конфіскації заморожених активів дуже висока. Якби олігархи добровільно відмовилися від частки своїх статків за кордоном, вони позбавили б західні уряди ризику, що суди відмовлять у схваленні конфіскації. 

ЄС заморозив активи понад 1000 осіб, зокрема 30 олігархів, у відповідь на вторгнення Росії в Україну. За даними Єврокомісії, в країнах Європейського Союзу заморожено майже 10 млрд євро. 

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