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Кулеба в Давосі заявив, що НАТО майже нічого не зробило перед вторгненням РФ в Україну

Рішення ЄС підтримати нашу державу очільник МЗСУ назвав "революційним".

Кулеба в Давосі заявив, що НАТО майже нічого не зробило перед вторгненням РФ в Україну
Фото: скріншот відео

НАТО майже нічого не зробило, щоб стримати Росію перед вторгненням в Україну.

Про це заявив глава МЗСУ Дмитро Кулеба в під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі, повідомляє The Guardian.

Під час виступу Кулеба похвалив ЄС за його "революційне" рішення підтримати Київ, і додав, що військовий альянс "повністю відсунуто на другий план".

Також Кулеба додав, що до 24 лютого в українському суспільстві побутувала думка, що НАТО є сильною організацією, а ЄС може "лише висловлювати занепокоєння різного ступеня".

"Але війна - це випробування, яке зриває маски", - зазначив глава українського МЗС.

Дмитро Кулеба схвально відгукнувся про Брюссель і "революційні, новаторські рішення, які навіть вони самі не очікували прийняти", і сказав, що деякі союзники НАТО "допомагають нам".

Нагадаємо, нині в Давосі Дмитро Кулеба також закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

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