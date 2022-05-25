Правопорушника затримано, йому загрожує до восьми років за ґратами.

Правоохоронці викрили чоловіка, який взяв гроші за евакуацію людей з Маріуполя і не зробив цього. В результаті дві особи загинули, не дочекавшись допомоги.

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Затриманий правоохоронцями 27-річний чоловік обіцяв евакуювати двох жителів Маріуполя та отримав за це передплату від їхньої родички. Але жодних пасажирських перевезень чоловік не здійснював, і маріупольці загинули, не дочекавшись допомоги.

Протиправну діяльність 27-річного чоловіка викрили працівники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції.

«Цей чоловік записався у фонд волонтером. Допомагав вести документацію. Якось натрапив на пост дівчини в соцмережі, яка просила допомогти вивезти її маму та вітчима із Маріуполя. «Герой» написав, що може це організувати за 10 тисяч гривень. Дівчина відразу перевела цю суму на карту фігуранта і почала чекати приїзду рідних. Вона й подумати не могла, що насправді ніхто й не збирався рятувати її сім’ю», - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Чоловік вигадував нові історії та запевняв дівчину, що ось-ось її батьки дістануться безпечних регіонів, але родичі потерпілої загинули, не дочекавшись допомоги.

Кіберполіція встановила, що раніше затриманий вже привласнив близько 250 тис. гривень за паливо для військових, яке не планував купувати.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – залишення в небезпеці та шахрайство.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили мобільний телефон і банківські картки.

Нагадаємо, київські правоохоронці викрили подружжя, яке продавало неіснуючу військову амуніцію.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали шахрая, який ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн грн. А на Житомирщині шахрай привласнив 60 тис. гривень, які збирав на товари для військових.