Росія завантажує на свої підводні човни в окупованому Севастополі ракети "Калібр", - Крим.Реалії

Росія завантажує на свої підводні човни у Південній бухті окупованого Севастополя ракети.

Як повідомляє "Крим.Реалії", біля причалів у бухті пришвартовано два підводні човни проєкту "Варшав'янка". На східний берег бухти прибули два довгомірні "Камази" з транспортно-пусковими контейнерами з ракетами.

Загалом у складі Чорноморського флоту РФ є шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка". Це Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпино".

"Варшав'янка" несе крилаті ракети типу "Калібр"; кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами. Дальність польоту "Калібрів" морського базування - 1400 км.

Нагадаємо, з головної бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі в море виведено майже всі кораблі, що мають на борту ракетну зброю.

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