Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Росія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині, - Резніченко
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Мелітополь охопила справжня партизанська війна, – BBC Україна
Зеленський назвав вимогу до переговорів з Путіним
Зеленський назвав вимогу до переговорів з Путіним
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
МінТОТ оновило мапу громад з бойовими діями й оточенням
ГоловнаСуспільствоВійна

​У РФ заявили, що обговорюватимуть обмін полоненими після суду над ними

У МЗС також не виключили обміну військового злочинця Шишимаріна, засудженого до довічного ув'язнення в Україні.

​У РФ заявили, що обговорюватимуть обмін полоненими після суду над ними
Вадим Шишімарін
Фото: скріншот відео

Москва готова обговорювати з Києвом обмін полоненими лише після суду над українськими військовослужбовцями.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, передає Deutsche Welle.

"Всі речі розглядатимемо після того, як ті, хто здався в полон, будуть відповідним чином засуджені, винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні", - сказав він.

Руденко таким чином прокоментував слова Ірини Венедиктової, яка не виключила обміну Вадима Шишімаріна - першого російського військовослужбовця, засудженого в Україні за військові злочини. 23 травня Солом'янський районний суд Києва визнав Шишимаріна винним у вбивстві мирного жителя – 62-річного Олександра Шеліпова – на Сумщині та засудив його до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, які були виведені зі заводу Азовсталь, потім мають бути звільнені за процедурою обміну

Раніше міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук також анонсувала обмін евакуйованих з Азовсталі українських бійців на російських військовополонених. Вона зауважила, що наразі йдеться про 52 важкопоранених українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також