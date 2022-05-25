Російському генералу Якушеву повідомили про підозру в захопленні ЧАЕС, - СБУ

Олег Якушев відповідав за охорону та безпеку периметру під час окупації Чорнобильської АЕС.

Генерал-майору військ Нацгвардії РФ Олегу Якушеву повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Правоохоронці встановили, що в складі збройних сил РФ Якушев вдерся до України зі сторони Республіки Білорусь. Після повного оточення Чорнобильської АЕС Якушев виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Нацгвардії РФ та безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметру АЕС під час окупації. Він також керував операцією з незаконного утримання ЧАЕС.

Під керівництвом генерала з позивним "90-ий" солдати РФ розукомплектували та вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, призначену для дослідження радіоактивних відходів, що унеможливило забезпечення контролю за ними.

Також під його “кураторством” мародери вкрали майже всі речі зі станції. З адміністративних будівель та службових кабінетів, складів, цехів, та промислових майданчиків підприємства окупанти винесли понад 2 тис. одиниць майна.

Солдати армії РФ вкрали комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, які були на станції, а з готелю, розташованого поруч з АЕС, винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Погрожуючи співробітникам станції, окупанти заборонили їм виходити з диспетчерських та кабінетів.

Загальна вартість нанесеної матеріальної шкоди – понад 26,231 млн гривень.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів фіксує злочини, які спричиняє Росія українським екосистемам. У Чорнобильській зоні окупанти намагалися вчинити акти ядерного тероризму. В унікальному заповідному комплексі Чорнобиля вогнем знищено майже 12 тис. га. Частина екосистеми втрачена назавжди.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань перевіряє підозрюваного в дезертирстві посадовця ЧАЕС на допомогу окупантам у захопленні атомної електростанції.