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Залізничні вокзали прикрасять картини художників та малюнки дітей

Всього на вокзалах буде розміщено більше півсотні картин та малюнків.

Залізничні вокзали прикрасять картини художників та малюнки дітей
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Сьогодні, 25 травня, Укрзалізниці передали картини і малюнки, якими будуть прикрашені кімнати відпочинку та зали очікування залізничних вокзалів України.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, Укрзалізниця отримала 54 твори української художниці Ніни Морозової.

Також вокзали України прикрасять малюнки 9-річної Віри з Харкова. Від початку війни вона з родиною була вимушена виїхати з рідного міста, але потрапили в окупацію, де пробули майже 2 місяці. 

На початку травня дівчинці з сім’єю вдалося прорватися на підконтрольну Україні територію, і зараз вона проживає в с. Святопетрівському під Києвом. До війни Віра займалася в цирковій та художній студії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Львівський залізничний вокзал став для всієї України воротами у світ. В умовах відсутності авіасполучення залізниця зіткнулася з рекордним числом пасажирів. Лік людей, які скористалися послугами Львівського вокзалу за ці кілька місяців, уже йде на мільйони. 

Але це не тільки точка, куди стікаються біженці з усієї країни, і важливий транзитний вузол, що забезпечує комунікацію між Україною та Заходом. Команді львівських залізничників довелося переформувати вокзал на гуманітарний хаб, вирішувати серйозні професійні виклики й опанувати невластиві для себе функції. Про роботу в умовах війни розповідає начальник Львівського залізничного вокзалу Роман Сенишин.

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