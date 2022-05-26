​Прем'єр-міністр Фінляндії вперше відвідала Україну та зустрілася із Зеленським

Санна Марін також побувала в Ірпені та Бучі.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін з робочим візитом уперше відвідала Україну та зустрілася з Президентом Володимиром Зеленським. Також вона побувала в Ірпені та Бучі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі Зеленський подякував за підтримку, яку надає Україні Фінляндія. Це і п’ять пакетів оборонної допомоги, і санкції проти РФ, і фінансова та гуманітарна допомога.

"Це дуже важливі безпосередні сигнали підтримки, насамперед українського народу, наших людей, які бачать, що вони не наодинці зі складними викликами сьогодення", – відзначив важливість візитів високопосадовців інших держав Президент.

Під час розмови з Марін Зеленський наголосив, що необхідно якнайшвидше запровадити 6-й пакет санкцій проти Росії. Також співрозмовники обговорили важливі складові розвитку санкційної політики щодо країни-агресора.

На зустрічі також порушили тему майбутнього членства України в ЄС. Зеленський наголосив, що підтримка Фінляндії в цьому питанні є дуже важливою.

Президент України розповів прем’єр-міністру Фінляндії про роботу з відбудови нашої держави після перемоги над Росією. Зеленський підкреслив, що українці розраховують на активну участь Фінляндії в цьому процесі. Також глава держави запросив фінську сторону взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення.

Фото: Пресслужба ОПУ Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін

Санна Марін зазначила, що Фінляндія чудово розуміє українців, адже має схожий історичний досвід.

"Було вкрай важко дивитися на все те, що Росія зробила з цими містами, - сказала Марін після відвідин Ірпеня та Бучі. - Дуже багато людей загинуло. Та водночас викликає захоплення героїчний дух українського народу, який б’ється за свою свободу та за всю Європу".

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів переговори щодо ситуації на фронті та перспективи членства України в ЄС із федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

Того самого дня глава держави обговорив з президентом Ліберії шляхи виходу з продовольчої кризи через війну.