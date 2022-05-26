Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль із набоями

Також в автомобілі був магазин до АК.

У водія, який прямував до столиці, в багажному відсіку прикордонники Київської області виявили 250 патронів.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Уточнюється, що водій 1967 року народження перевозив 200 набоїв калібру 7,62 та 50 набоїв калібру 9 мм.

Після перевірки прикордонники встановили, що чоловік дозвільних документів на боєприпаси не має.

Прикордонники передали затриманого співробітникам поліції.

Нагадаємо, на одному з блокпостів поблизу Дніпра затримали водія, який перевозив у салоні гранати і набої.