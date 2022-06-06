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Хейні готовий поставити на кін із Ломаченком усі чемпіонські пояси

Американець розглядає такий варіант.

Хейні готовий поставити на кін із Ломаченком усі чемпіонські пояси
Фото: fightnews.info

Непереможний абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 KO) після поєдинку з Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO) заявив, що не зацікавлений у прохідних поєдинках.

Звісно, Ломаченко в мене на обрії. Як я казав, я поб'юся з будь-яким. Я справжній боєць, я битимуся з ким завгодно. Хоч би хто був, вони всі в моєму списку цілей.

Я топовий боєць і все ще націлений на найбільші поєдинки. Хоч би хто був моїм наступним суперником, ми поговоримо про це з Бобом Арумом, а далі подивимося", - цитує американця fightnews.info.

Зазначимо, що у контракті Хейні з Камбососом було передбачено реванш.

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