Друга ракетка світу припинила роботу з тренером через його російський паспорт

Друга ракетка світу Анетт Контавейт припинила співпрацю з тренером Дмитром Турсуновим через його російський паспорт, інформує Btu.org.ua.

Естонська тенісистка, яка припинила виступи на паризьких кортах вже після першого кола, ухвалила таке рішення через те, що через візові санкції проти російських громадян Турсунову стало складно їздити з підопічною на турніри.

"Хочу подякувати йому за успішну та плідну співпрацю. Я дуже йому вдячна. Причина в тому, що через те, що він має російський паспорт, йому зараз дуже складно отримати візи і він не може приїхати зі мною на багато турнірів", — заявила Контавейт.

"Я досі відчуваю, що мені потрібний тренер, який може мене постійно супроводжувати і у якого не виникає стільки проблем з отриманням віз", - зазначила друга ракетка світу.

Додамо, Контавейт та Турсунов співпрацювали із серпня минулого року. Під керівництвом росіянина Анетт виграла п'ять титулів WTA та дебютувала в топ-10 світового рейтингу.