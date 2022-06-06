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Новий сезон УПЛ розпочнеться у серпні, - Павелко

Це рішення було ухвалено спільно з Володимиром Зеленським.

Новий сезон УПЛ розпочнеться у серпні, - Павелко
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю Associated Press повідомив, що новий сезон Української Прем'єр-ліги має стартувати у серпні.

Окрім чемпіонату у найвищому дивізіоні, відновлять Першу та Другу ліги, а також жіночий чемпіонат.

"Я говорив із нашим президентом Володимиром Зеленським про те, наскільки важливо відволікти людей футболом. Від дітей до людей похилого віку – всі зосереджені на війні. Щодня вони одержують інформацію про загиблих, про наслідки війни.

Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, звичайно, не в хорошому настрої. Вони у найгіршому настрої. Ми говорили про те, як можливо, щоб футбол допоміг нам думати про майбутнє", – цитує Павелка видання.

"Тому ми разом із президентом прийняли рішення, що у серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми гратимемо на всіх рівнях: УПЛ, Перша ліга, Друга ліга, жіночий чемпіонат.

На всіх рівнях ми приступимо до серпня. Рішення було ухвалено спільно з президентом України", - наголосив керівник УАФ.

"Я повідомив Чеферіну та Інфантіно (президентам УЄФА та ФІФА відповідно, - прим. LB.ua), що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати", - підсумував Павелко.

Нагадаємо, що "Динамо" стартує в Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду, матчі якого заплановані на 19-20 та 26-27 липня.

У свою чергу, "Шахтар" прямо потрапив до групового етапу турніру.

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