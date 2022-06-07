Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
ГоловнаСпорт

Давиденко завоював для України першу за 10 років медаль чемпіонату Європи зі стрибків на батуті

Антон став бронзовим призером.

Давиденко завоював для України першу за 10 років медаль чемпіонату Європи зі стрибків на батуті
Антон Давиденко
Фото: European Gymnastics

В італійському курорті Ріміні пройшов чемпіонат Європи зі стрибків на батуті.

Єдину медаль – бронзову – у скарбничку збірної України приніс Антон Давиденко. В індивідуальних змаганнях 25-річний киянин набрав 58,130 балів.

"Золото" та "срібло" в запеклій боротьбі поділили французи – Аллан Моранте та П'єр Гузу.

Додамо, що це друга медаль Давиденка на ЧЄ. 2018 року він виграв командну "бронзу".

Зазначимо, що для збірної України це перша нагорода за десять років у чоловічій індивідуальній першості на батуті. Востаннє Україна завойовувала медаль у 2012 році – "бронзу" приніс Юрій Нікітін.

ЧЄ-2022. індивідуальні змагання. Чоловіки.

  1. Аллан Моранте (Франція) – 58,900 балів
  2. П'єр Гузу (Франція) – 58,820
  3. Антон Давиденко (Україна) – 58,130.

Також юніори Андрій Ліщук та Давид Сандомирський виграли "бронзу" в синхронних стрибках.

В акробатиці юніорська збірна України здобула "срібло" в змаганнях серед дівчат (Діана Денісова, Софія Бучинська Євгенія Жгута) та "бронзу" в хлопців (Тимур Старжинський, Тимофій Червоний, Євген Тарасенко). 

Також Тарасенко має бронзову медаль в індивідуальних змаганнях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також