Давиденко завоював для України першу за 10 років медаль чемпіонату Європи зі стрибків на батуті

В італійському курорті Ріміні пройшов чемпіонат Європи зі стрибків на батуті.

Єдину медаль – бронзову – у скарбничку збірної України приніс Антон Давиденко. В індивідуальних змаганнях 25-річний киянин набрав 58,130 балів.

"Золото" та "срібло" в запеклій боротьбі поділили французи – Аллан Моранте та П'єр Гузу.

Додамо, що це друга медаль Давиденка на ЧЄ. 2018 року він виграв командну "бронзу".

Зазначимо, що для збірної України це перша нагорода за десять років у чоловічій індивідуальній першості на батуті. Востаннє Україна завойовувала медаль у 2012 році – "бронзу" приніс Юрій Нікітін.

ЧЄ-2022. індивідуальні змагання. Чоловіки.

Аллан Моранте (Франція) – 58,900 балів П'єр Гузу (Франція) – 58,820 Антон Давиденко (Україна) – 58,130.

Також юніори Андрій Ліщук та Давид Сандомирський виграли "бронзу" в синхронних стрибках.

В акробатиці юніорська збірна України здобула "срібло" в змаганнях серед дівчат (Діана Денісова, Софія Бучинська Євгенія Жгута) та "бронзу" в хлопців (Тимур Старжинський, Тимофій Червоний, Євген Тарасенко).

Також Тарасенко має бронзову медаль в індивідуальних змаганнях.