Давиденко завоював для України першу за 10 років медаль чемпіонату Європи зі стрибків на батуті

В італійському курорті Ріміні пройшов чемпіонат Європи зі стрибків на батуті.
Єдину медаль – бронзову – у скарбничку збірної України приніс Антон Давиденко. В індивідуальних змаганнях 25-річний киянин набрав 58,130 балів.
"Золото" та "срібло" в запеклій боротьбі поділили французи – Аллан Моранте та П'єр Гузу.
Додамо, що це друга медаль Давиденка на ЧЄ. 2018 року він виграв командну "бронзу".
Зазначимо, що для збірної України це перша нагорода за десять років у чоловічій індивідуальній першості на батуті. Востаннє Україна завойовувала медаль у 2012 році – "бронзу" приніс Юрій Нікітін.
ЧЄ-2022. індивідуальні змагання. Чоловіки.
- Аллан Моранте (Франція) – 58,900 балів
- П'єр Гузу (Франція) – 58,820
- Антон Давиденко (Україна) – 58,130.
Також юніори Андрій Ліщук та Давид Сандомирський виграли "бронзу" в синхронних стрибках.
В акробатиці юніорська збірна України здобула "срібло" в змаганнях серед дівчат (Діана Денісова, Софія Бучинська Євгенія Жгута) та "бронзу" в хлопців (Тимур Старжинський, Тимофій Червоний, Євген Тарасенко).
Також Тарасенко має бронзову медаль в індивідуальних змаганнях.