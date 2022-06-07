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ISU продовжив усунення росіян та білорусів від міжнародних змагань

Санкції діятимуть безстроково.

ISU продовжив усунення росіян та білорусів від міжнародних змагань
Фото: ISU

На 58-му конгресі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) у Пхукеті (Таїланд) було ухвалено рішення продовжити усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних турнірів, повідомляє пресслужба організації.

Санкції діятимуть не лише на спортсменів - фігуристів, ковзанярів та представників шорт-треку, а й на офіційних осіб ISU, які представляють Росію та Білорусь, уточнюється в документі.

Також у цих країнах не проходитимуть змагання під егідою ISU.

Рішення щодо усунення росіян та білорусів діятимуть до наступного рішення ISU.

Нагадаємо, що дискваліфікація на російських та білоруських спортсменів діє з березня.

Додамо, що раніше ISU відмовив Україні та допустив представників Росії та Білорусі до конгресу.

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