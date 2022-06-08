Розпродаж стартував, - один із зіркових бразильців "Шахтаря" вже погодив особистий контракт із командою Серії А

Маркос Антоніо на шляху до Риму.

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Маркос Антоніо погодив умови особистого контракту з "Лаціо", повідомляє xsport.ua.

21-річний гравець перейде до римського клубу за 10 млн євро з урахуванням бонусів. Його зарплата становитиме 900 тисяч євро на сезон, плюс бонуси.

Наступного тижня Антоніо має пройти медобстеження, після чого трансфер буде офіційно оголошено.

Раніше в "Шахтарі" зізналися, що до війни планували виручити за Антоніо в п'ять разів більшу суму.

Водночас "гірники" відхилили пропозицію "Фіорентини" щодо ще одного бразильця Додо в розмірі €8 млн.