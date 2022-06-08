Збірна України (U-19) не вийшла на Євро-2022 через перебір жовтих карток

У заключному матчі групового етапу Євро-2022 юнацька збірна України (U-19) здобула вольову перемогу над однолітками з Нідерландів – 2:1 і набрала 7 очок.

Після перемоги над норвежцями (3:2) у паралельному поєдинку збірна Сербії набрала аналогічну кількість очок.

За абсолютно рівних показників, включаючи різницю голів, переможець відбірної групи визначався за таким показником, як кількість жовтих карток.

У команди Володимира Єзерського їх набралася чортова дюжина -13, тоді, як серби були стриманішими на футбольному полі та отримали в трьох іграх лише 10 "гірчичників".