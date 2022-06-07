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Англійська прем'єр-ліга відкинула запропоновані £43 млн за показ матчів у Росії, - ЗМІ

Це має формально статися 9 червня на річних загальних зборах клубів.

Англійська прем'єр-ліга відкинула запропоновані £43 млн за показ матчів у Росії, - ЗМІ
На "Вемблі"
Фото: EPA/UPG

Найближчого четверга, 9 червня, у Харрогейті відбудуться щорічні збори засновників Англійської прем'єр-ліги, на яких, зокрема, будуть розглянуті питання продажу прав на трансляції матчів АПЛ за кордоном, повідомляє Daily Mail. За наявною інформацією, Прем'єр-ліга збирається розірвати новий телевізійний контракт із трансляцій своїх матчів на території Росії вартістю 43 млн фунтів.

Нагадаємо, через військову агресію Росії щодо України АПЛ у березні розірвала контракт із компанією Rambler, чий стрімінговий сервіс Okko показував матчі англійської першості російським глядачам.

То рішення далося Прем'єр-лізі досить легко, тому що контракт з Rambler і так спливав наприкінці сезону, і коштував лише 6 млн фунтів за сезон. Інша справа - нова трирічна угода з телеканалом "Матч ТВ", що належить структурі "Газпрому".

Однак і ця угода, яка набирала чинності із серпня, буде розірвана, стверджує видання.

Кожному клубу Прем'єр-Ліги це рішення буде коштувати два з лишком млн. фунтів, проте англійська першість продовжує свою послідовну політику підтримки жителів України.

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