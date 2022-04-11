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На аукціон на допомогу Україні виставлено "Срібний м'яч" молодіжного чемпіонату світу-2019

Володар призу – Сергій Булеца.

Форвард "Зорі", чемпіон світу у складі молодіжної збірної України (U-20) Сергій Булеца передає на аукціон свою індивідуальну нагороду з мундіалю, повідомляє пресслужба УАФ.

Лот - "Срібний м'яч" ЧС (U-20) 2019 року.

Cтартова ціна - 10 000 грн.

Крок - 1 000 грн.

Усі кошти, отримані від аукціону, підуть на закупку броні та амуніції для ЗСУ.

Аукціон триватиме до 15:00 15 квітня.

Минулого тижня на благодійному аукціоні World Sports For Ukraine золоту медаль за перемогу на молодіжному чемпіонаті світу-2019 було викуплено за 32 тис. дол. Це зробив клуб Другої Бундесліги "Ганза".

Нагороду виставив на торги партнер Булеци по чемпіонському складу Данило Сікан

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