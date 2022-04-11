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Абраменко перерахував частину грошей за медаль Олімпіади-2022 на потреби українців

Олександр перерахував 100 тисяч гривень олімпійських призових.

Фото: Ski Federation of Ukraine

Олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 і срібний призер Пекіна-2022 Олександр Абраменко вирішив перерахувати 100 000 гривень, отриманих від Міністерства оборони України за срібну медаль цьогорічних Олімпійських ігор, на потреби України, повідомляє офіційна сторінка Федерації лижного спорту України у facebook.

Половину цієї суми Олександр відправить волонтерам свого рідного Миколаєва, решту - в благодійний фонд "Країна спорту", пріоритетним напрямком якого є активна гуманітарна допомога постраждалим внаслідок війни в Україні.

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