Угорська преса розпочала цькування легенди київського "Динамо"

Фото: Facebook Йожеф Сабо

В угорських ЗМІ розпочалася кампанія цькування колишнього тренера збірної України та київського "Динамо" Йожефа Сабо після того, як 82-річний фахівець відмовився з ними спілкуватися і сказав, що йому соромно бути угорцем.

Про це написав відомий телеведучий Петро Мага на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Сабо був нагороджений орденом президента УАФ "Легенда українського футболу". Додамо, що заслужений тренер України, котрий 5 разів очолював київське "Динамо" та двічі був наставником збірної України, народився в Ужгороді та є етнічним угорцем.