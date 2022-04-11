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Угорська преса розпочала цькування легенди київського "Динамо"

Йожеф Сабо – етнічний угорець.

Йожеф Сабо
Фото: Facebook
Йожеф Сабо

В угорських ЗМІ розпочалася кампанія цькування колишнього тренера збірної України та київського "Динамо" Йожефа Сабо після того, як 82-річний фахівець відмовився з ними спілкуватися і сказав, що йому соромно бути угорцем.

Про це написав відомий телеведучий Петро Мага на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Сабо був нагороджений орденом президента УАФ "Легенда українського футболу".

Додамо, що заслужений тренер України, котрий 5 разів очолював київське "Динамо" та двічі був наставником збірної України, народився в Ужгороді та є етнічним угорцем.

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