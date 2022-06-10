"Шахтар" та "Динамо" ділитимуть стадіон у єврокубках, - ЗМІ

Але цього разу це буде не "Олімпійський".

Усі домашні матчі українських команд наступного єврокубкового сезону пройдуть на стадіонах у Польщі, повідомляє sport.ua.

"Шахтар", "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря" та "Ворскла" вирішили це питання, але до кінця з точними локаціями поки що не визначилися.

Єдине, що відомо зараз – "Шахтар" і "Динамо" ділитимуть один стадіон, проводячи в Польщі свої домашні єврокубкові ігри. Втім, назву арени засоби масової інформації поки що не розкривають.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" з ініціативи Мірчі Луческу розглядало варіант із проведенням єврокубкових домашніх поєдинків у Румунії.