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"Шахтар" та "Динамо" ділитимуть стадіон у єврокубках, - ЗМІ

Але цього разу це буде не "Олімпійський".

"Шахтар" та "Динамо" ділитимуть стадіон у єврокубках, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Усі домашні матчі українських команд наступного єврокубкового сезону пройдуть на стадіонах у Польщі, повідомляє sport.ua.

"Шахтар", "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря" та "Ворскла" вирішили це питання, але до кінця з точними локаціями поки що не визначилися.

Єдине, що відомо зараз – "Шахтар" і "Динамо" ділитимуть один стадіон, проводячи в Польщі свої домашні єврокубкові ігри. Втім, назву арени засоби масової інформації поки що не розкривають.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" з ініціативи Мірчі Луческу розглядало варіант із проведенням єврокубкових домашніх поєдинків у Румунії.

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