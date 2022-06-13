Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на етапі Кубка Європи в Мадриді

Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на етапі Кубка Європи в столиці Іспанії Мадриді, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

У фінал у ваговій категорії до 90 кг вдалося пробитися Артему Бубирю. У попередніх раундах українець здобув чотири перемоги, причому всі достроково. Однак у поєдинку за "золото" українець програв господарю татами Трістані Мосахлішілі.

Додамо, що Артем вперше в кар'єрі піднявся на другий щабель п'єдесталу пошани Кубка Європи. До цього в активі українця була бронзова нагорода European Open-2020 у Варшаві.

Також "срібло" виборов Олексій Галака (понад 100 кг).

Фото: ukrainejudo.com Олексій Галака

Ще одну медаль – бронзову – виборола Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).