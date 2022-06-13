Українець був капітаном своєї команди.

Легенда українського футболу, екснаставник збірної України Андрій Шевченко взяв участь у благодійному матчі Unicef UK.

Шевченко виступив у складі збірної світових легенд, якою протистояла збірна Англії.

Зазначимо, що перед початком поєдинку капітан "легенд", дев'ятиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт символічно вручив Шевченкові капітанську пов'язку в кольорах прапора України.

I love everything about this. Bolt’s beautiful gesture, Shevchenko’s emotion, and an oblivious Cafu thinking the cameras on him pic.twitter.com/DPS8ZnnjhX — Nooruddean (@BeardedGenius) June 12, 2022

Крім Шевченка та Болта до складу "легенд" увійшли бразилець Кафу, француз Патріс Евра, чех Петро Чех, болгарин Димитар Бербатов.

Їм протистояли такі зірки англійського футболу, як Гарі Невілл, Джиммі Каррагер, Джо Коул,

Основний час поєдинку завершився внічию - 2:2, а в серії пенальті міцніше нерви виявилися в команди Шевченка - 4:1.

Додамо, що матч зібрав 15,7 млн фунтів. Нагадаємо, що Soccer Aid під егідою британського відділу UNICEF збирає кошти на допомогу дітям, зокрема й українським біженцям.