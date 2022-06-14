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УЄФА забрав у білоруського транслятора право показувати Лігу націй

Білоруські телефани залишились без Ліги націй.

УЄФА забрав у білоруського транслятора право показувати Лігу націй
Фото: уєфа

УЄФА виключив зі списку трансляторів Ліги націй Державну телерадіокомпанію Білорусі (БТРК), повідомляє пресслужба УЄФА.

Раніше БТРК була в списку та за його ліцензією матчі показував канал "Білорусь 5". Через рішення УЄФА було скасовано трансляцію матчу Азербайджан – Білорусь (2:0).

Зазначимо, що також не транслювався попередній матч збірної Білорусі проти Казахстану (1:1).

Нагадаємо, УЄФА розводитиме команди з України та Білорусі в міжнародних змаганнях. Це рішення діятиме безстроково.

3 березня 2022 року Виконавчий комітет УЄФА вже ухвалив рішення, що оскільки вторгнення російської армії на територію України було здійснено з території Білорусі, всі її клуби та збірні мають проводити свої домашні матчі на нейтральних полях.

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