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Петраков відповів на запитання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй

Наставник "синьо-жовтих" не має наміру залишатися за кордоном.

Петраков відповів на запитання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй
Олександр Петраков
Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Олександр Петраков на традиційній зустрічі з журналістами напередодні матчу з національною командою Ірландії в рамках Ліги нації відповів на запитання, чи залишиться він та гравці за кордоном після гри.

"Я можу говорити лише про себе. Я їду до України. Я поїду до своєї країни, до своєї сім'ї. Я люблю свою країну. Їду додому, до Києва".

Водночас прессекретар збірної Олександр Глівінський уточнив, що низка гравців продовжить підготовку своїх команд. Йдеться про футболістів "Динамо" та "Шахтаря", які готуються за кордоном.

Нагадуємо, матч Україна – Ірландія пройде сьогодні в польському Лодзі. Номінальними господарями виступатимуть українські футболісти. Початок поєдинку – о 21:45.

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