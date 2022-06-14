На черговому етапі Формули-1 Гран-прі Азербайджану, що пройшов у Баку, пілот "Астон Мартін" Себастьян Феттель зайняв незвичне для себе цього сезону високе 6-е місце.

Такого вражаючого результату було досягнуто, зокрема, завдяки акції, проведеній посольством України в Азербайджані.

Німецький гонщик активно підтримує Україну у війні з Росією - цього сезону він виступає у шоломі з синьо-жовтими квітами та закликом зупинити війну, а до Баку пілот приїхав у синьому та жовтому напульсниках.

Така громадянська позиція Феттеля не залишилася поза увагою українського посольства, представники якого подарували титулованому пілоту Aston Martin вишиванку.

"Гран-прі Азербайджану стало помітним місцем для вираження солідарності та підтримки народу України. Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастіану Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", - написав у Twitter посол України в Азербайджані Владислав Каневський.