Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
ГоловнаСпорт

Срна відкрив завісу із ситуацією про легіонерів "Шахтаря"

"Я не впевнений, що легіонери готові грати за "Шахтар".

Срна відкрив завісу із ситуацією про легіонерів "Шахтаря"
Даріо Срна
Фото: shakhtar.com

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна висловився про стан справ "гірників".

Зокрема хорват прокоментував ситуацію з кадровим легіонерським ресурсом першої команди.

За словами функціонера, все йде до того, що у клубі не залишиться жодного легіонера.

"Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за "Шахтар". Я не впевнений, що хтось із них приїде.

Українці – справжні патріоти. Ніхто навіть не попросив переходу в іншу команду. Усі хочуть грати за "Шахтар". Клуб постійно на зв'язку зі всіма українськими командами. Потрібно знайти компроміс і розпочинати чемпіонат, щоб показати всьому світу, що в країні продовжується життя", - заявив Срна в коментарі "Футбол News".

"Шахтар" представлятиме Україну в Лізі чемпіонів. Це вже буде маленька перемога над агресором. "Шахтар" уже вдруге виганяють із дому, а він живий, грає у ЛЧ та не опускає руки.

Російські клуби не гратимуть у єврокубках. Нехай дивляться футбол по телевізору, якщо у них ще залишиться така нагода", - зазначив хорват.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також