Срна відкрив завісу із ситуацією про легіонерів "Шахтаря"

"Я не впевнений, що легіонери готові грати за "Шахтар".

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна висловився про стан справ "гірників".

Зокрема хорват прокоментував ситуацію з кадровим легіонерським ресурсом першої команди.

За словами функціонера, все йде до того, що у клубі не залишиться жодного легіонера.

"Не знаю, наскільки іноземці сьогодні готові грати за "Шахтар". Я не впевнений, що хтось із них приїде.

Українці – справжні патріоти. Ніхто навіть не попросив переходу в іншу команду. Усі хочуть грати за "Шахтар". Клуб постійно на зв'язку зі всіма українськими командами. Потрібно знайти компроміс і розпочинати чемпіонат, щоб показати всьому світу, що в країні продовжується життя", - заявив Срна в коментарі "Футбол News".

"Шахтар" представлятиме Україну в Лізі чемпіонів. Це вже буде маленька перемога над агресором. "Шахтар" уже вдруге виганяють із дому, а він живий, грає у ЛЧ та не опускає руки.

Російські клуби не гратимуть у єврокубках. Нехай дивляться футбол по телевізору, якщо у них ще залишиться така нагода", - зазначив хорват.