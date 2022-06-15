Організатори US Open допустили до участі у турнірі російських та білоруських тенісистів

Але, вони виступатимуть під нейтральним прапором.

Тенісна асоціація США (USTA) оголосила, що російські та білоруські тенісисти будуть допущені до участі в завершальному турнірі "Великого шолома" US Open-2022, що стартує наприкінці літа.

Представники цих країн виступатимуть на турнірі у нейтральному статусі.

"Разом з іншими турнірами "Великого шолома", а також ITF, ATP та WTA, USTA, яка володіє та управляє US Open, раніше засуджувала та продовжує засуджувати неспровоковане та несправедливе вторгнення Росії в Україну.

USTA, як і інші тенісні організації, підтримали заборону на членство російської та білоруської тенісних федерацій в ITF і, отже, участь у всіх міжнародних командних змаганнях, а також розпорядження гравцям із цих країн виступати під нейтральним прапором, коли вони беруть участь в індивідуальних змаганнях", - йдеться у заяві USTA.

"Ми визнаємо, що кожній організації доводиться мати справу з унікальними обставинами, що впливають на їхнє вирішення. Виходячи з наших власних обставин, USTA дозволить виступити всім гравцям, які мають право на участь у Відкритому чемпіонаті США 2022 року, незалежно від їхнього громадянства.

USTA працюватиме з гравцями та двома Турами, щоб використовувати US Open як платформу для просування гуманітарних зусиль програми Tennis Plays for Peace.

Крім того, USTA надасть широкий, всеосяжний набір ініціатив для посилення існуючих гуманітарних зусиль України, включно з зобов'язаннями щодо значної фінансової підтримки, подробиці якої будуть оголошені найближчим часом", - зазначено керівництвом USTA.