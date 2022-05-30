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Алькарас повторив досягнення українця Медведєва на турнірах Grand Slam

Іспанець вийшов у чвертьфінал Roland Garros.

Алькарас повторив досягнення українця Медведєва на турнірах Grand Slam
Карлос Алькарас
Фото: EPA/UPG

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№6 АТР) у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу впевнено переграв росіянина Карена Хачанова (№23 АТР) – 6:1, 6:4, 6:4.

Highlights поєдинку.

Для 19-річного іспанця це вже другий вихід до 1/4 фіналу турніру Grand Slam у кар'єрі. Перший був минулого року на US Open.

Алькарас став першим тенісистом після українця Андрія Медведєва, якому це вдалося в тинейджерському віці.

Нагадаємо, що Медведєв у 1993 році дійшов до півфіналу Roland Garros та 1/4 фіналу US Open.

За право вийти до півфіналу Roland Garros-2022 Карлос посперечається з німцем Александром Звєрєвим (№3 АТР). Матч відбудеться завтра.

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