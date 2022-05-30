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Кіченок і Костюк вийшли у чвертьфінал Roland Garros-2022

Українки вдало виступають у парних змаганнях.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Фото: j48tennis.net
Людмила Кіченок та Олена Остапенко

Людмила Кіченок та Олена Остапенко вийшли до чвертьфіналу парного турніру Roland Garros-2022, обігравши третіх сіяних Габріелу Дамбровскі (Канада) та Джуліану Олмос (Мексика) - 6:4, 4:6, 7:5.

За майже дві з половиною години україно-латвійська пара зробила ейс, двічі помилилася на подачі та реалізувала 7 брейкпойнтів з одинадцяти.

За право зіграти в півфіналі Кіченок та Остапенко посперечаються з бельгійським дуетом Кімберлі Циммерман/Марина Заневська.

У другий тиждень Roland Garros також пробилася ще одна українка Марта Костюк, яка в парі з румункою Єленою-Габріелою Русе виграла в американки Кетрін Макнеллі і китаянки Чжан Шуай - 4:6, 6:3, 6:4.

Марта Костюк
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк

Свій чвертьфінальний поєдинок інтернаціональний дует проведе проти американського тандему Тейлор Таунсенд/Медісон Кіз.

Обидві зустрічі 1/4 фіналу пройдуть у вівторок, 31 травня.

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