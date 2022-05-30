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Чоловіча збірна України з карате завоювала "бронзу" чемпіонату Європи в командному куміте

Українські каратисти "насухо" виграли бронзовий фінал у бельгійців.

Чоловіча збірна України з карате завоювала "бронзу" чемпіонату Європи в командному куміте

На Чемпіонаті Європи з карате в турецькому Газіантепі чоловіча збірна України виграла "бронзу" в командному куміте.

У бронзовому фіналі українцям протистояли бельгійці. У першій сутичці перемогу святкував Андрій Торошанко (8:1), у другій - Станіслав Горуна (5:2), а в третій виграв Різван Талібов (3:0). Загальний рахунок матчу - 3:0.

У командному куміте українські чоловіки виграли вже четверту бронзову медаль. Українці вже були третіми у 2017, 2018 і 2021 роках.

На Чемпіонаті Європи в Туреччині Україна раніше мала ще три подіуми – золотий в Анжеліки Терлюги та бронзові в Аніти Серьогіної і Різвана Талібова.

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