"Динамо" та "Ворскла" дізналися суперників з єврокубків

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації єврокубків сезону-2022/23.

Участь із цього раунду взяли українські клуби.

У підсумку суперником київського "Динамо" у Лізі чемпіонів став турецький "Фенербахче".

Перший поєдинок кияни проведуть удома.

Перші матчі другого відбіркового раунду ЛЧ відбудуться 19-20 липня, а у відповідь – 26-27 липня. Переможець вийде до третього раунду кваліфікації ЛЧ, який програв – у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

У свою чергу суперником "Ворскли" за другим раундом кваліфікації Ліги конференцій став шведський АІК.

Перший поєдинок для полтавців буде виїзним.

Матчі другого раунду кваліфікації ЛК відбудуться 21 та 28 липня.