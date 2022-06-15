У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
ГоловнаСпорт

"Динамо" та "Ворскла" дізналися суперників з єврокубків

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду єврокубків.

"Динамо" та "Ворскла" дізналися суперників з єврокубків

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації єврокубків сезону-2022/23.

Участь із цього раунду взяли українські клуби.

У підсумку суперником київського "Динамо" у Лізі чемпіонів став турецький "Фенербахче".

Перший поєдинок кияни проведуть удома.

Перші матчі другого відбіркового раунду ЛЧ відбудуться 19-20 липня, а у відповідь – 26-27 липня. Переможець вийде до третього раунду кваліфікації ЛЧ, який програв – у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

У свою чергу суперником "Ворскли" за другим раундом кваліфікації Ліги конференцій став шведський АІК.

Перший поєдинок для полтавців буде виїзним.

Матчі другого раунду кваліфікації ЛК відбудуться 21 та 28 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також