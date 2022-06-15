Директор "Шахтаря" повідомив про контакти з керівництвом "Динамо" щодо узгодження формату футбольного сезону-2022/23

Даріо Срна – про стосунки з "Динамо" під час війни.

Директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна розповів про подробиці спілкування з київським "Динамо" під час війни.

За словами хорватського фахівця, українські гранди підтримують спілкування, яке має на меті старт нового футбольного сезону в Україні.

"Ми спілкуємося. У нас є діалог з паном Суркісом, деякими футболістами та представниками тренерського штабу "Динамо". Все говоримо про те, що потрібно починати чемпіонат і рухатися далі. Важливо показати всьому світу, що футбол в Україні живий", - заявив Срна в інтерв'ю Футбол NEWS.

"Війна триває, але кожен з нас має зробити все, що в його силах, щоб допомогти країні. Ми грали товариські матчі. Все, що ми заробили, віддали державі. Доходами з майбутніх ігор ми також ділитимемося і допомагатимемо", - зазначив колишній капітан "Шахтаря", а нині функціонер донецького клубу.