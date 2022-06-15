Президент НОК Італії висловив підтримку Україні

Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT розповів про допомогу, яку його країна надає Україні під час війни з Росією, про забезпечення українських спортсменів з 20 видів спорту умовами для тренування, налагодження поставки гуманітарної допомоги в Україну та висловив велику повагу до Сергія Бубки.
"Ми справді дуже близькі до України, до її болю і її трагедій, які ваш народ переживає в цей дуже сумний момент. Початок співпраці з моїм великим другом і колегою Сергієм Бубкою, а також з усім Олімпійським комітетом України, відбувся швидко та навіть раптово.
Не було багато слів, просто стався телефонний дзвінок і все розпочалось. Для нас це був жест солідарності, який йшов від щирого серця", - заявив Малаго.
"Хочу зазначити, що ми створили окрему команду в цьому напрямку, це стало можливим завдяки солідарності всіх італійських спортивних організацій. Загалом 20 наших федерацій надали допомогу українським спортсменам для підготовки до наступних міжнародних змагань.
Нам дуже важливо продемонструвати нашу підтримку Україні в цей скрутний для вашої країни час. Ми щиро відчуваємо себе поряд з вами й віримо в братерство, яке є дороговказною зіркою спорту й олімпійського руху", - зазначив президент НОК Італії.
При цьому функціонер наголосив, що деякі українські спортсмени зараз живуть і тренуються в Італії безкоштовно.
"Це стало можливим завдяки спільній роботі, а якщо конкретно, то завдяки кооперації нашого відомвства з урядом Італії та федераціями з різних видів спорту. Ми пишаємося, що нам вдалось організувати цей рух солідарності.
Ця допомога є синтезом справжніх цінностей, за якими ми живемо. Ми не могли вчинити інакше.
Після початку війни, ми негайно зв'язалися з вашим НОК, щоб все прояснити і максимально полегшити доставку допомоги.
Ми розуміємо, що це не рятує від усіх проблем, але це може хоча б частково пом'якшити ті важкі випробовування, з якими ви зіткнулися під час війни. Загалом, ми дуже раді, що в нас є змога допомагати", - додав Малаго.
"Я вважаю, що наша активність як раз красномовно символізує позицію нашої країни загалом, і окремо нашого спортивного руху стосовно війни в вашій державі. Ми на боці України, тут не може бути іншої думки", - висловив упевненість голова НОК.