Президент НОК Італії висловив підтримку Україні

Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT розповів про допомогу, яку його країна надає Україні під час війни з Росією, про забезпечення українських спортсменів з 20 видів спорту умовами для тренування, налагодження поставки гуманітарної допомоги в Україну та висловив велику повагу до Сергія Бубки.

"Ми справді дуже близькі до України, до її болю і її трагедій, які ваш народ переживає в цей дуже сумний момент. Початок співпраці з моїм великим другом і колегою Сергієм Бубкою, а також з усім Олімпійським комітетом України, відбувся швидко та навіть раптово.

Не було багато слів, просто стався телефонний дзвінок і все розпочалось. Для нас це був жест солідарності, який йшов від щирого серця", - заявив Малаго.

Фото: НОК Італії Сергій Бубка, Вадим Гутцай та Джованні Малаго

"Хочу зазначити, що ми створили окрему команду в цьому напрямку, це стало можливим завдяки солідарності всіх італійських спортивних організацій. Загалом 20 наших федерацій надали допомогу українським спортсменам для підготовки до наступних міжнародних змагань.

Фото: НОК Італії Сергій Бубка, Джованні Малаго, Вадим Гутцайт та збірна України з фехтування на шаблях

Нам дуже важливо продемонструвати нашу підтримку Україні в цей скрутний для вашої країни час. Ми щиро відчуваємо себе поряд з вами й віримо в братерство, яке є дороговказною зіркою спорту й олімпійського руху", - зазначив президент НОК Італії.

При цьому функціонер наголосив, що деякі українські спортсмени зараз живуть і тренуються в Італії безкоштовно.

"Це стало можливим завдяки спільній роботі, а якщо конкретно, то завдяки кооперації нашого відомвства з урядом Італії та федераціями з різних видів спорту. Ми пишаємося, що нам вдалось організувати цей рух солідарності.

Ця допомога є синтезом справжніх цінностей, за якими ми живемо. Ми не могли вчинити інакше.

Після початку війни, ми негайно зв'язалися з вашим НОК, щоб все прояснити і максимально полегшити доставку допомоги.

Ми розуміємо, що це не рятує від усіх проблем, але це може хоча б частково пом'якшити ті важкі випробовування, з якими ви зіткнулися під час війни. Загалом, ми дуже раді, що в нас є змога допомагати", - додав Малаго.

"Я вважаю, що наша активність як раз красномовно символізує позицію нашої країни загалом, і окремо нашого спортивного руху стосовно війни в вашій державі. Ми на боці України, тут не може бути іншої думки", - висловив упевненість голова НОК.