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Кличко скасував звільнення Барінової з посади директорки Департаменту культури КМДА

І вимагає її присутності на роботі вже сьогодні.

Кличко скасував звільнення Барінової з посади директорки Департаменту культури КМДА
Фото: Facebook / Yana Barinova

Мер Києва Віталій Кличко скасував звільнення Яни Барінової з посади директорки Департаменту культури КМДА. Про це стало відомо з розпорядження міського голови, яке має в наявності LB.ua.

Фото: LB.ua
Фото: LB.ua

Водночас у документі вказано, що Барінова має приступити до роботи з 9.06.2022 та зазначено, що, відповідно до постанови Кабміну, робота державних службовців з-за кордону дозволена лише у випадку оформленого відрядження. 

Наразі Барінова перебуває за кордоном без оформленого відрядження. У коментарі LB.ua вона зазначила: “9 червня відбулося чергове засідання суду у моїй справі про незаконне звільнення з посади директора Департаменту культури КМДА. В засіданні до справи було долучено два документи – розпорядження Кличко про скасування його ж розпорядження про моє звільнення та лист від керівника апарату КМДА, яким мені пропонується стати до роботи о 9-й ранку того ж 9 червня. Обидва документи підписані вчора. Звісно, суддя дав нам час на вивчення цих документів. Проте вже зараз можу сказати, що це спроба одним беззаконням приховати інше. Жодних підстав для вирішення нашого спору у позасудовому порядку, тобто заключення мирової угоди, вони не містять. Ба більше, посилання на постанову Кабінету міністрів №440 про неможливість для держслужбовців працювати за межами України нагадує відверту погрозу. Адже в КМДА добре знають, що причиною мого від'їзду до Австрії, де я зараз знаходжусь, була евакуація доньки. І дістатися звідти до Києва за дві години фізично неможливо. Тому справа буде продовжуватись, віднімаючи гроші платників податків та ресурс суду, який зараз і так перевантажений. Очевидно, що продовжувати працювати в КМДА після цього інциденту я не бачу сенсу. “

Нагадаємо, у березні Віталій Кличко звільнив Яну Барінову з посади директорки Департаменту культури КМДА. На думку Барінової, звільнення відбулось незаконно, з порушенням трудових вимог.

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