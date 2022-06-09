Росія оголосила у федеральний розшук фантаста Дмитра Глуховського

Він запостив у телеграм відео про злочини військ РФ в Україні.

РФ оголосила у розшук російського письменника опозиційних поглядів Дмитра Глуховського. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-канал письменника.

Глуховський заявив, що слідчий комітет Росії порушив проти нього кримінальну справу за статтею про «фейки» про російську армію.

«Мене обвинувачують у дискредитації всієї Росії за допис в Інсті. Стаття 207.3, частина 2 (про «фейки» про російську армію, - ред.). Як обтяжливі обставини - обвинувачення президента росії у розв'язанні війни з Україною. Готовий повторити все, що там сказано: “Зупиніть війну! Визнайте, що це війна проти цілого народу і зупиніть її!» – написав Глуховський.

Відповідний допис в Інстаграмі від 12 березня супроводжуютьдва короткі відео, на першому показаний танк з символікою «Z» і попадання снаряда в житловий будинок, на другому президент росії путін каже «У во… у цій операції беруть участь», після чого ролик обривається.

Правозахисний портал «Медіазона» виявив у базі даних МВС Росії, що Глуховський оголошений у федеральний розшук, оскільки став фігурантом кримінальної справи.

Глуховський - автор серії антиутопій “Метро” про Москву зруйновану ядерною війною.Після початку повномасштабного російського вторгнення він публікував у соцмережах антивоєнні пости, а також розповідав про втрати російських військ та вбивство мирних українських жителів.

Після початку війни у російському законодавстві з'явилася нова кримінальна стаття 207.3 про «фейки» про дії російських збройних сил, за якою масово порушують кримінальні справи.

Нагадаємо, на початку березня Дума РФ одноголосно вирішила садити на 15 років за "фейки про російську армію."