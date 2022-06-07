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Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Прийом проводиться за попереднім записом.

Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість
ЦНАП у місті Покровськ
Фото: dniprograd.org

Київські центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Про це повідомила у Telegram КМДА.

Згідно з повідомленням, прийом заявників здійснюється з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00. Відновлено прийом за попереднім записом.

Нагадаємо, з 6 травня запрацював Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (бізнесу).

Робота державних реєстрів та баз даних була призупинена на початку війни, щоб зберегти цілісність та конфіденційність інформації, не допустити втручання та спотворення даних, випадків рейдерства.

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