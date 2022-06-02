СБУ передала до суду справу щодо поплічниці проросійського блогера Анатолія Шарія

Вона підтримувала російську збройну агресію та виправдовувала злочини військових РФ.

Служба безпеки України запобігла серії кібератак на органи влади і передала до суду справу щодо поплічниці Анатолія Шарія.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Зазначається, що у Полтавській області співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах російських спецслужб.

У Вінниці слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо поплічниці проросійського блогера Анатолія Шарія, яка підтримувала агресію Росії та виправдовувала злочини окупантів.

У Києві було затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні.

На Донеччині співробітники СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору.

У Рівненській області за матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

На Черкащині кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь Росії.