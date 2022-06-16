Едуард розрядив свою гармату в грі проти "Юніон Сен-Жілуаз".

Гол українського легіонера "Брюгге" Едуарда Соболя у ворота "Юніон Сен-Жилуаза" (1:0) був визнаний найкрасивішим голом команди в сезоні-2021/22, повідомляє пресслужба "чорно-синіх".

Едуард розпочав зустріч на лаві запасних, проте вийшов на поле відразу після перерви і став героєм матчу, забивши переможний гол.

Українець після розіграшу стандарту впіймав м'яч зльоту і влучив точно в дев'ятку воріт.

Het is beslist... de geweldige pegel van Eduard Sobol is jullie #GOTY! 💥 pic.twitter.com/wr3ytcxrCl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 15, 2022

Зазначимо, що цей забитий м'яч став єдиним для Соболя в минулому сезоні за 36 матчів. Також на його рахунку 4 результативні передачі.