Головний тренер "Ювентуса" схвалив переговори клубу із "Шахтарем" щодо Мудрика

У сазі про працевлаштування Михайла з'явився новий вектор розвитку.

Туринський "Ювентус" продовжує виявляти зацікавленість у послугах вінгера "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика.

Новий імпульс до опрацювання цього трансферу надав головний тренер Bianconeri Массіміліано Алегрі, який, за інформацією SerieANews.com, особисто схвалив продовжувати переговори з донецьким клубом щодо переходу Мудрика.

Крім того, за інформацією видання, відмінна техніка та бачення гри українського таланту зачарували генерального директора клубу Мауріціо Аррівабене та футбольного директора Федеріко Керубіні.

Раніше повідомлялося, що Мудрик відхилив варіанти із клубами Серії А, бажаючи перебратися виключно до німецького "Байєра".