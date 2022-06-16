ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
ГоловнаСпорт

Головний тренер "Ювентуса" схвалив переговори клубу із "Шахтарем" щодо Мудрика

У сазі про працевлаштування Михайла з'явився новий вектор розвитку.

Головний тренер "Ювентуса" схвалив переговори клубу із "Шахтарем" щодо Мудрика
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Шахтар"

Туринський "Ювентус" продовжує виявляти зацікавленість у послугах вінгера "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика.

Новий імпульс до опрацювання цього трансферу надав головний тренер Bianconeri Массіміліано Алегрі, який, за інформацією SerieANews.com, особисто схвалив продовжувати переговори з донецьким клубом щодо переходу Мудрика.

Крім того, за інформацією видання, відмінна техніка та бачення гри українського таланту зачарували генерального директора клубу Мауріціо Аррівабене та футбольного директора Федеріко Керубіні.

Раніше повідомлялося, що Мудрик відхилив варіанти із клубами Серії А, бажаючи перебратися виключно до німецького "Байєра".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також